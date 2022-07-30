Пелоси продолжила держать в секрете вопрос о возможном визите на Тайвань

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси продолжает скрывать, входит ли посещение Тайваня в планы ее азиатского турне, сообщают СМИ.

Начало поездки Пелоси во главе делегации американских законодателей в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур запланировано на пятницу по восточному времени США. Однако она отказывается отвечать на вопросы журналистов, касающиеся тайваньских планов.

В пятницу она сообщила на пресс-конференции: "Мы хотим, чтобы Конгресс был частью стратегии администрации Байдена в Индо-Тихоокеанском регионе. Я очень взволнована, мы отправимся в страны, о которых вы услышите по пути следования, о разговорах, которые у нас там будут".

"На нас лежит глобальная ответственность", - добавила спикер.

В среду она заявила журналистам: "Я никогда не рассказываю о своих поездках. Это опасно для меня".

Politico пишет, что "официально вопрос об остановке на Тайване все еще витает в воздухе". Однако Пентагон "все равно продолжает подготовку".

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби ранее предупредил, что поскольку Пелоси является лицом, охрана которой находится в сфере интересов национальной безопасности Соединенных Штатов, Вашингтон будет принимать все предусмотренные на этот случай меры, которые иногда не исключают использования военных ресурсов.

Представители Пентагона серьезно обеспокоены тем, что Китай воспримет визит делегации Пелоси на Тайвань в сопровождении военных самолетов как вторжение. Эта риторика усилилась в пятницу, когда комментатор влиятельной китайской государственной газеты Global Times Ху Сицзинь предупредил, что китайские военные могут сбить самолет спикера, пишет Politico.

"Если американские истребители будут сопровождать самолет Пелоси на Тайвань, это будет вторжением", - написал Ху Сицзинь в социальных сетях. Он добавил, что китайские военные в этом случае будут иметь право "принудительно разогнать самолет Пелоси и американские истребители, включая применение предупредительных выстрелов и создание тактических препятствий".

Представитель Минобороны КНР ранее также предупреждал, что поездка спикера должна быть отменена, в противном случае китайские военные "не будут сидеть сложа руки", будут "решительно защищать национальный суверенитет".

Напряженность вокруг возможного визита Пелоси на Тайвань возросла после того, как председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с Байденом в четверг заявил, что позиция китайского руководства и народа страны по тайваньскому вопросу твердая, и что "США должны уважать "принцип одного Китая". Он также предостерег Байдена от "игры с огнем" по теме Тайваня.

"Те, кто играют с огнем, сами в нем сгорят", - подчеркнул китайский лидер.