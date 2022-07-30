Высоту орбиты МКС увеличат на 840 метров 10 августа

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции (МКС) планируется на 10 августа этого года с целью формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-22" и приземлением "Союза МС-21", сообщил "Роскосмос".

"По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), в 10:46 по московскому времени намечается включить двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Ожидается, что они проработают 299,6 секунды и выдадут импульс величиной 0,48 м/с", - сказано в сообщении госкорпорации, распространенном в субботу.

Как информирует "Роскосмос", "после проведения корректирующего маневра средняя высота орбиты станции должна увеличиться на 840 м и составить 416,26 км".

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-22" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 21 сентября 2022 года. В его экипаж входят участники 68-й длительной экспедиции на МКС - космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт НАСА Франциско Рубио.

Приземление спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-21" в Казахстане ожидается 29 сентября текущего года. На нем с МКС на Землю возвратятся космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Сейчас на борту МКС работает экипаж 67-й длительной экспедиции, в который помимо Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова входят астронавты НАСА Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.

По данным "Роскосмоса", за всё время полета МКС выполнены 322 коррекции высоты её орбиты, в том числе 171 - с помощью двигателей кораблей "Прогресс".