"Роскосмос" спрогнозировал рост поломок на МКС после 2024 года

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Ресурсы основных модулей Международной станции (МКС) выработаны, степень их износа позволяет говорить о возможности гарантийной эксплуатации станции не далее нескольких лет после 2024 года, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Есть такое понятие - старение "железа", многие инженеры знают, что это такое. Сегодня интенсивность различного рода аварийных ситуаций, выхода из строя аппаратуры, появления микротрещин начинает нарастать. Это естественный процесс на финише жизненного цикла любого изделия. Спрогнозировать точно, когда этот процесс начнет превращаться в лавинообразный и создаст реальную угрозу экипажу, поверьте, вряд ли такой специалист в любой стране мира сегодня сможет. Все эти прогнозы носят достаточно вероятностный характер. Но по авторитетному мнению многих специалистов, вероятность наступления такого процесса как раз возможна после 2024 года, почему я и озвучил этот срок", - сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

При этом он отметил, что "на сегодняшний день ресурсы основных модулей МКС выработаны многократно".

"Это техническая сторона вопроса. Гарантийные обязательства уже давно превышены. Если говорить откровенно, а здесь это вопрос жизни не только российских космонавтов, но и американских астронавтов и других международных экипажей, становится в какой-то степени первоочередным", - заявил Борисов.

Ранее Борисов заявил, что Россия пока не уведомляла партнеров о выходе из проекта МКС, процесс начнется после 2024 года, он будет учитывать техническое состояние станции.

"Мы просто сказали, что после 2024 года мы начинаем процесс выхода. Будет ли это в середине 2024 года или в 2025 году, все это зависит, в том числе, и от состояния, работоспособности самой МКС. Но то, что мы начнем это делать, собственно нет никакого секрета, о чем я и доложил президенту", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

В минувший вторник Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года, основным приоритетом деятельности госкорпорации в пилотируемой космонавтике станет создание новой орбитальной станции.

В июне Дмитрий Рогозин, занимавший на тот момент должность главы "Роскосмоса", говорил, что возобновление переговоров о продлении работы МКС после 2024 года возможно только при условии отмены американских санкций против космической отрасли России.

19 мая Рогозин заявил, что "Роскосмос" не хочет прекращать сотрудничество с международными партнерами по МКС. "Что касается МКС - мы не хотим бить все горшки", - сказал Рогозин.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым полетам Сергей Крикалев сообщал "Интерфаксу", что госкорпорация пока не определила свою позицию по поводу продления эксплуатации МКС.

30 апреля Рогозин заявлял, что правительство РФ определилось со сроками прекращения российского участия в проекте МКС, партнёров предупредят за год до этого.