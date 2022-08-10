Высоту орбиты МКС скорректируют для подготовки к прибытию корабля "Союз МС-22"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) скорректируют в среду для формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-22" и приземлением "Союза МС-21".

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в "Роскосмос"), в 10:46 по московскому времени намечается включить двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС.

Ожидается, что они проработают 299,6 секунды и выдадут импульс величиной 0,48 м/с.

После проведения корректирующего маневра средняя высота орбиты станции должна увеличиться на 840 м и составить 416,26 км, сообщали ранее в "Роскосмосе".

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-22" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 21 сентября 2022 года. В его экипаж входят космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.

Приземление спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-21" в Казахстане ожидается 29 сентября 2022 года. На нем с МКС на Землю возвратятся космонавты "Роскосмоса" Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Сейчас на борту МКС работает экипаж 67-й длительной экспедиции, в который помимо Артемьева, Матвеева и Корсакова входят астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.