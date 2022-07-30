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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:45

Британские солдаты принимают участие в совместных с финнами учениях в Финляндии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Подразделения британской, американской и финской армий проводят учения на территории Финляндии, в то время как Хельсинки продолжает подготовку ко вступлению в НАТО.

"Около 150 служащих британской армии и военных летчиков совместно с партнерами из США и Финляндии принимают участие в четырехдневных учениях "Зоркая лиса" (Vigilant Fox)", - сообщает в субботу телеканал Sky News со ссылкой на министерство обороны Великобритании.

Как отмечается в сообщении оборонного ведомства, "на учения в Финляндию на вертолетах "Чинук" направились британские солдаты, размещенные в Эстонии".

Ранее в июле стало известно, что ВВС Великобритании направили для учений в Финляндии и Швеции четыре истребителя "Тайфун" и два истребителя F-35, напоминает телеканал.

Кроме того, в мае Финляндия подписала с Великобританией декларацию о взаимных гарантиях безопасности, она входит в состав Совместного экспедиционного корпуса - коалиции из 10 стран под командованием Великобритании.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. 29 июня руководство альянса приняло решение пригласить страны в состав альянса.

Эти страны официально станут членами НАТО после ратификации всеми государствами-членами протоколов о присоединении. Генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что процесс может занять несколько месяцев.

Финляндия Великобритания США НАТО
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