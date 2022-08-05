Папа Франциск принял главу Отдела внешних церковных связей РПЦ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний посетил в пятницу Ватикан, где его принял папа римский Франциск, сообщает ОВЦС.

Они беседовали по-итальянски и обсудили "многочисленные вопросы, стоящие на повестке православно-католических отношений, в том числе в контексте происходящих в мире политических процессов".

В марте понтифик выражал готовность приехать в Москву. 16 марта он 40 минут беседовал с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Они тогда обсудили события на Украине, а также договорились отложить очную встречу в Иерусалиме, которая намечалась на 14 июня, согласившись, что ее могли бы неверно истолковать в сложившейся ситуации.

В интервью в мае Франциск заявил о желании встретиться с президентом Владимиром Путиным. В Кремле на это отмечали, что договоренности об этой встрече на тот момент не было.

Летом папа высказал надежду, что после июльского визита в Канаду он сможет посетить Россию и Украину. В Кремле отметили, что подготовка к этому не начиналась.