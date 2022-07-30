В состав ВМС США вошел новый большой десантный корабль

Корабль USS Fort Lauderdale Фото: AP/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Новый десантно-вертолетный корабль-док USS Fort Lauderdale ("Форт-Лодердейл") в субботу вошел в боевой состав американского флота, сообщили ВМС США.

Официальная церемония состоялась в одноименном городе в штате Флорида.

USS Fort Lauderdale является 12-м кораблем класса San Antonio ("Сан-Антонио") в составе американского флота. Всего ВМС США теперь имеют 26 больших десантных кораблей, в том числе семь авианесущих универсальных десантных кораблей типа Wasp ("Уосп"), 12 десантно-вертолетных кораблей-доков типа San Antonio и семь десантных транспортных доков типа Whidbey Island ("Уидби Айелнд").

Новый десантный корабль будет дислоцирован на базе Норфолк в штате Вирджиния. На нем может размещаться до 650 морских пехотинцев. Для десантирования морпехов на берег корабль располагает двумя катерами на воздушной подушке LCAC и одним десантным катером LCU. Кроме того, на нем базируется авиакрыло, которое включает вертолеты и конвертопланы.