NASA раскритиковало Китай, не сообщивший траекторию падения первой ступени своей ракеты

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон выразил недовольство тем, что Китай не поделился информацией о траектории возвращения в атмосферу первой ступени китайской тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5B".

"Китайская Народная Республика не поделилась конкретной информацией о траектории падения их ракеты "Чанчжэн-5B" обратно на Землю. Все космические державы должны следовать установленным лучшим практикам и выполнять свое обязательство по обмену такой информацией заранее, чтобы обеспечить надежное прогнозирование потенциальных рисков падения космического мусора, особенно когда это касается тяжелых ракет-носителей, таких как "Чанчжэн-5B", - говорится в сообщении Нельсона, опубликованном в соцсетях.

Ранее в субботу Управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA) сообщило о возвращении в атмосферу и последующем приводнении в Тихом океане массивной первой ступени двухступенчатой тяжелой ракеты "Чанчжэн-5B", которая на прошлой неделе отправила к национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун" экспериментальный модуль "Вэньтянь".

По данным CMSA, часть ступени общей массой около 22 тонн и длиной около 33 метров сгорела при вхождении в атмосферу Земли, однако некоторая часть массивных обломков, согласно координатам, указанным в сообщении управления, упала в море Сулу недалеко от острова Палаван, который принадлежит Филиппинам.

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5B" стартовала к национальной орбитальной станции с экспериментальным модулем "Вэньтянь" 24 июля. В тот же день, спустя 13 часов автономного полета, модуль состыковался с базовым модулем станции "Тяньхэ" и вошел в состав орбитальной группировки "Тяньгуна".