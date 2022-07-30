Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

NASA раскритиковало Китай, не сообщивший траекторию падения первой ступени своей ракеты

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон выразил недовольство тем, что Китай не поделился информацией о траектории возвращения в атмосферу первой ступени китайской тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5B".

В миреПервая ступень ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" упала в океанЧитать подробнее

"Китайская Народная Республика не поделилась конкретной информацией о траектории падения их ракеты "Чанчжэн-5B" обратно на Землю. Все космические державы должны следовать установленным лучшим практикам и выполнять свое обязательство по обмену такой информацией заранее, чтобы обеспечить надежное прогнозирование потенциальных рисков падения космического мусора, особенно когда это касается тяжелых ракет-носителей, таких как "Чанчжэн-5B", - говорится в сообщении Нельсона, опубликованном в соцсетях.

Ранее в субботу Управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA) сообщило о возвращении в атмосферу и последующем приводнении в Тихом океане массивной первой ступени двухступенчатой тяжелой ракеты "Чанчжэн-5B", которая на прошлой неделе отправила к национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун" экспериментальный модуль "Вэньтянь".

По данным CMSA, часть ступени общей массой около 22 тонн и длиной около 33 метров сгорела при вхождении в атмосферу Земли, однако некоторая часть массивных обломков, согласно координатам, указанным в сообщении управления, упала в море Сулу недалеко от острова Палаван, который принадлежит Филиппинам.

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5B" стартовала к национальной орбитальной станции с экспериментальным модулем "Вэньтянь" 24 июля. В тот же день, спустя 13 часов автономного полета, модуль состыковался с базовым модулем станции "Тяньхэ" и вошел в состав орбитальной группировки "Тяньгуна".

NASA CMSA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 30 июля

В состав ВМС США вошел новый большой десантный корабль

В состав ВМС США вошел новый большой десантный корабль

Двое пациентов скончались вследствие заражения оспой обезьян в Испании

Двое пациентов скончались вследствие заражения оспой обезьян в Испании

Папа римский не исключил возможности ухода на покой по состоянию здоровья

Папа римский не исключил возможности ухода на покой по состоянию здоровья
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили о 50 погибших украинских пленных из-за удара по СИЗО в ДНР

В российский "стоп-лист" включили еще 32 новозеландских чиновника и военных

В российский "стоп-лист" включили еще 32 новозеландских чиновника и военных

Москалькова сообщила о возвращении домой семи женщин с задержанных на Украине судов РФ

Военная операция на Украине

В ДНР заявили об установлении контроля над еще четырьмя населенными пунктами Донбасса

Что случилось этой ночью: суббота, 30 июля

Испания сообщила о первом в Европе умершем от оспы обезьян

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });