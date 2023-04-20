Глава NASA выступил против ужесточения закона, запрещающего сотрудничество с КНР в космосе

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон не видит причин для ужесточения закона, известного как "поправка Вульфа", который запрещает NASA и другим правительственным учреждениям сотрудничать с Китаем в космической сфере.

"Поправка Вульфа", в том виде, в котором она написана, адекватна, так как гласит, что нельзя сотрудничать с Китаем, кроме тех случаев, когда руководитель NASA делает исключение на основании того, что сотрудничество не несет угрозы для национальной безопасности. Сейчас нет никаких причин даже рассматривать это", - заявил Нельсон в ходе слушаний подкомитета Палаты представителей США по вопросам ассигнования бюджетных средств на 2024 финансовый год, отвечая на вопрос, необходимо ли ужесточить "поправку Вульфа".

Он отметил, что несколько лет назад воспользовался правом сделать исключение, и NASA сотрудничало с китайскими коллегами в вопросе о полётах аппаратов на марсианской орбите, чтобы избежать наложения орбит американского и китайского зондов.

По его словам, американская сторона неоднократно пыталась убедить Китай стать более открытым в космической сфере, однако все попытки не увенчались успехом. Нельсон подчеркнул, что американское космическое ведомство трижды запрашивало координаты и траекторию потенциально опасного возвращения в атмосферу ускорителей китайской тяжёлой ракеты "Чанчжэн-5", которая используется для строительства орбитальной станции КНР, однако Китай отказался предоставить запрашиваемую информацию.

В прошлом году Нельсон заявлял, что NASA хотело бы сотрудничать с Китаем в космической сфере, однако от Пекина не поступает никаких предложений по этому вопросу.

В 2011 году Конгресс США запретил NASA сотрудничать и заключать соглашения в двустороннем порядке с Китаем и китайскими компаниями в космической сфере. С 2011 года "поправка Вульфа" ежегодно вносится в каждый законопроект о распределении бюджетных средств.