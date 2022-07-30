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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Первая ступень ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" упала в океан

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Массивная первая ступень ракеты-носителя "Чанчжэн-5B", которая на прошлой неделе отправила экспериментальный модуль "Вэньтянь" к орбитальной станции КНР "Тяньгун", упала в Тихий океан в результате неконтролируемого возвращения в атмосферу Земли, сообщило в субботу Управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA).

"Согласно данным мониторинга, 31 июля, примерно в 00:55 по Пекинскому времени (30 июля в 20:55 по Москве) остатки последней ступени ракеты "Чанчжэн-5B" вернулись в атмосферу и приводнились", - говорится в сообщении управления.

Часть ступени массой около 22 тонн и длиной около 33 метров сгорела при вхождении в атмосферу Земли, однако некоторая часть массивных обломков, согласно координатам, указанным в сообщении, упала в море Сулу недалеко от острова Палаван, который принадлежит Филиппинам.

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5B" стартовала к национальной орбитальной станции "Тяньгун" с экспериментальным модулем "Вэньтянь" 24 июля. В тот же день, спустя 13 часов автономного полета, модуль состыковался с базовым модулем станции "Тяньхэ" и вошел в состав орбитальной группировки "Тяньгуна".

Чанчжэн-5B Тяньгун
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