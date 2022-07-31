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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Россия пригласила экспертов ООН и Красного креста для расследования удара по СИЗО в Еленовке

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что Москва приглашает экспертов ООН для расследования удара по СИЗО в Еленовке в ДНР, где погибли пленные украинские военные.

"Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста", - сообщили в Минобороны России в воскресенье.

Накануне в ведомстве сообщили, что в результате ракетного удара по следственному изолятору в районе Еленовки погибли 50 украинцев, тяжелые ранения получили 73 военнопленных,

По данным российских военных, удар был нанесен 29 июля из американской системы залпового огня HIMARS.

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