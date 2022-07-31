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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:22

Корабли трех флотов ВМФ РФ задействовали на морском параде в Сирии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота России прошел в сирийском Тартусе, в нем была задействована боевая техника двух стран, сообщило министерство обороны РФ в воскресенье.

"В этом году в параде впервые приняли участие боевые корабли сразу трех флотов ВМФ России - Черноморского, Тихоокеанского и Северного", - информирует ведомство.

По его данным, всего в праздничных мероприятиях было задействовано 13 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России, 18 летательных аппаратов ВКС и морской авиации ВМФ РФ, а также два ракетных катера, морской тральщик ВМС Сирии, вертолеты и истребители ВВС Сирии.

В параде приняли участие ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", фрегат "Адмирал Григорович", фрегат "Адмирал Флота Касатонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", морской тральщик "Владимир Емельянов", подводные лодки "Новороссийск" и "Краснодар", морской тральщик и два сирийских ракетных катера.

Российские корабли - участники парада входят в состав постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море.

В Минобороны РФ отметили, что принимал парад командующий российской группировкой войск в Сирии Александр Чайко.

Сирия Тартус ВМФ РФ
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