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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Самолет Нэнси Пелоси направился в Сингапур

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Спецборт Boeing C-40C со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси летит в направлении Сингапура, следует из данных сервиса Flightradar.

Ранее самолет вылетел с Гавайский островов, где он совершил промежуточную посадку после перелета с континентальной части Соединенных Штатов.

Пелоси отправилась с официальной поездкой в страны Азии, в ходе которой она посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, говорится в официальном сообщении ее пресс-службы. Указывается, что Пелоси возглавила американскую делегацию, целью поездки которой является проведение переговоров по вопросам торговли, безопасности, климатических изменений и эпидемии COVID-19.

При этом в сообщении не упоминается о возможности ее визита на Тайвань, о котором она ранее заявляла.

Напряженность вокруг возможного визита Пелоси на Тайвань возросла после того, как председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом США Джо Байденом в четверг заявил, что позиция китайского руководства и народа страны по тайваньскому вопросу - твердая, и что "США должны уважать "принцип одного Китая". Он также предостерег Байдена от "игры с огнем" по теме Тайваня.

США Нэнси Пелоси
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