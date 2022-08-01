Президент Сербии Вучич прибыл в генштаб ВС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич прибыл в генеральный штаб вооруженных сил страны для консультаций, сообщает сербский информационный портал "Новости".

"Александр Вучич, президент Сербии и главнокомандующий нашей армией, прибыл в генеральный штаб", - пишет портал.

Ранее Вучич назвал "сильно сложной" ситуацию на административной границе Сербии и автономного края Косово и Метохия в связи с решением краевых властей ввести с 1 августа запрет на въезд автомобилей с сербскими номерами и выданными в Сербии документами.

Ситуация в регионе осложнилась после того, как в знак протеста против решения местных косовских властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами, в сербских общинах края ранее в воскресенье начали блокировать дороги и строить баррикады. Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.