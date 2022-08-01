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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

В Узбекистане разблокировали доступ к Twitter, WeChat и "ВКонтакте"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Узбекистане с 1 августа полностью возобновляется беспрепятственный доступ к социальным сетям Twitter, WeChat и "ВКонтакте", сообщила в понедельник пресс-служба агентства информации и массовых коммуникаций.

По данным пресс-службы, продолжаются переговоры с TikTok, об их итогах сообщат дополнительно.

"Блокировки только вредят развитию", - подчеркнули в агентстве.

В марте текущего года доступ к Twitter, "ВКонтакте" и WeChat в Узбекистанебыл на некоторое время разблокирован. Помимо этого, власти разблокировали доступ к видео-мессенджеру Skype. Однако позже доступ к сетям был вновь ограничен.

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Как сообщалось, в июле 2021 года Госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана ограничила работу Skype, Twitter, TikTok, "ВКонтакте" и WeChat из-за нарушений этими интернет-ресурсами закона о персональных данных. В соответствии с законом все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны.

Также в прошлом году в ноябре в стране была ограничена работа социальных сетей и мессенджеров Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), "Одноклассники" и YouTube по этой же причине. Однако президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал такие действия недальновидными, и работа этих ресурсов в стране была восстановлена.

В январе 2021 года в Узбекистане приняты поправки в закон о персональных данных, в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны. С февраля 2022 года введены штрафы для социальных сетей за нарушение закона о хранении персональных данных на территории страны - от $2,5 до $5 тысяч.

Узбекистан Twitter WeChat ВКонтакте
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