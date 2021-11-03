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В Узбекистане ограничили работу нескольких соцсетей и мессенджера Telegram

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Узбекистане надзорные органы ограничили работу нескольких соцсетей и мессенджера Telegram из-за нарушения законодательства о персональных данных, сообщили в Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомнадзор).

Помимо Telegram, в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включены соцсети "Одноклассники", YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook.

Использование этих ресурсов на территории Узбекистана ограничено "в установленном порядке до устранения выявленных недостатков", говорится в пояснение к реестру.

Ранее Узкомнадзор ограничил деятельность в стране TikTok, Twitter, "ВКонтакте", Skype и китайской WeChat.

В мае Узбекистан уведомил Facebook, Google, Mail.ru, Telegram, Yandex и ряд других зарубежных интернет-компаний о необходимости переноса их баз данных на территорию республики.

Ранее, в октябре 2019 года, в Узбекистане вступил в силу закон "О персональных данных", в соответствии с которым личные сведения о гражданах страны можно будет собирать только с их ведома. Закон также содержит нормы о трансграничной передаче персональных данных, предусматривая, что она может быть осуществлена при наличии существующих международных договоров, а также необходимости защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод граждан, здоровья и нравственности населения.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце января текущего года подписал поправки в закон "О персональных данных", в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны.

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