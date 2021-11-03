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Главу узбекского регулятора уволили за ограничение работы соцсетей

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Узбекистане сняты ограничения работы ряда соцсетей и месенджера Telegram, которые были введены ранее в среду Государственной инспекцией по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомнадзор), сообщил пресс-секретарь президента страны Шерзод Асадов; в свою очередь в пресс-службе кабмина страны заявили, что глава Узкомнадзора был уволен за эти "непродуманные действия".

"Президент проинформирован об односторонних, не продуманных до конца действиях "Узкомнадзора", принятых по указанию правительства. Думаю, в скором времени доступ ко всем социальным сетям будет восстановлен", - сообщил в своем телеграм-канале Асадов.

В пресс-службе кабинета министров Узбекистана "Интерфаксу" сообщили, что за "непродуманные и несогласованные действия" по ограничению "работы ряда соцсетей и мессенджера Telegram освобожден от занимаемой должности начальник Узкомнадзора Голибшер Зияев".

Ранее Узкомнадзор включил в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных соцсети "Одноклассники", YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook и Telegram, а также ограничил их работу.

Ранее в июле текущего года Узкомнадзор ограничил деятельность в стране TikTok, Twitter, "ВКонтакте", Skype и китайской WeChat.

В мае Узбекистан уведомил Facebook, Google, Mail.ru, Telegram, Yandex и ряд других зарубежных интернет-компаний о необходимости переноса их баз данных на территорию республики.

В октябре 2019 года в Узбекистане вступил в силу закон "О персональных данных", в соответствии с которым личные сведения о гражданах страны можно будет собирать только с их ведома. Закон также содержит нормы о трансграничной передаче персональных данных, предусматривая, что она может быть осуществлена при наличии существующих международных договоров, а также необходимости защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод граждан, здоровья и нравственности населения.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в конце января текущего года подписал поправки в закон "О персональных данных", в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны.

Telegram Узбекистан Узкомнадзор

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