США хотят провести "добросовестные переговоры" с РФ по обмену заключенными

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон получил от Москвы ответ на предложение по обмену заключенными - россиянина Виктора Бута на граждан США Бритни Грайнер и Пола Уилана, но воспринял его скептически, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы хотим вернуть домой Бритни Грайнер и Пола Уилана. Они неправомерно задержаны, мы очень ясно давали об этом понять. Мы сделали России солидное предложение, мы хотим провести добросовестные переговоры. (...) Поступило встречное предложение, которое мы не считаем серьезным", - заявила она на брифинге.

Ранее представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Россия, по его мнению, "недостаточно серьезно" отнеслась к американской инициативе.

27 июля CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщал, что президент США Джо Байден одобрил идею сотрудников его администрации о том, чтобы попытаться обменять отбывающего тюремное заключение в США Бута на удерживаемых в РФ Грайнер и Уилана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что договоренностей между РФ и США по поводу обмена Бута на Уилана и Грайнер пока нет.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США представили Москве "существенное предложение" об освобождении Грайнер и Уилана, однако не сообщил подробностей. 29 июля он также обсудил судьбу осужденных с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по телефону.

"Я призывал к тому, чтобы Кремль принял наше предложение об освобождении Пола Уилана и Бриттни Грайнер", - сказал он. При этом Блинкен заявил, что не будет публично давать оценку ответу, который получил от Лаврова.