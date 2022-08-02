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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Что случилось этой ночью: вторник, 2 августа

Ликвидирован главарь террористов, военный спутник на орбите, в США хотят переговоров с РФ об обмене заключенными

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Байден объявил о ликвидации в Афганистане главаря террористов. Убитый Айман аз-Завахири возглавлял исламистов после гибели бен Ладена.

- США ожидают от Китая разумных действий в случае решения Пелоси посетить Тайвань. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал власти КНР проявить сдержанность.

- Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на орбиту. Несущая спутник ракета легкого класса "Союз-2.1в" стартовала вечером в понедельник.

- Американцы выделяют Украине еще $550 млн помощи на обеспечение безопасности. Всего с февраля Вашингтон оказал Украине военную помощь на сумму в около $8 млрд.

- США хотят провести "добросовестные переговоры" с РФ по обмену заключенными. Американское правительство хочет вернуть домой Бритни Грайнер и Пола Уилана в обмен на Виктора Бута.

- Военные РФ заявили, что Россия принимает меры по безопасности для судна с продовольствием из Одессы. Ранее в понедельник из порта Одессы вышло первое судно с зерном.

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