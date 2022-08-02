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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Китай предупредил о стрельбах в ходе военно-морских учений в Южно-Китайском море

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Управление морской безопасности Китая распространило уведомление о том, что с 00:00 часов 2 августа до 00:00 часов 6 августа в части акватории Южно-Китайского моря будут проводиться военные учения с боевыми стрельбами.

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В связи с этим заход всех судов в районы, координаты которых указаны на сайте ведомства, запрещен, говорится в уведомлении.

В последние дни китайская армия активизировала проведение учений с в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, в том числе и в акватории провинции Фуцзянь, отделенную от острова Тайвань проливом. Наблюдатели делаю вывод, что это связано с возможным визитом на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Официальных сообщений о посещении Пелоси острова пока не поступало, однако, тайваньский информационный портал ETtoday сообщил накануне, что спикер прибудет на Тайвань 2 августа вечером, где проведет ночь, а 3 августа встретится с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Представитель Минобороны КНР ранее предупреждал, что поездка спикера должна быть отменена, в противном случае китайские военные "не будут сидеть, сложа руки", будут "решительно защищать национальный суверенитет Китая".

Напряженность вокруг возможного визита Пелоси на Тайвань возросла после того, как председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с Байденом в четверг заявил, что у китайского руководства и народа страны твердая позиция по тайваньскому вопросу, и что "США должны уважать "принцип одного Китая". Он также предостерег Байдена от "игры с огнем" по теме Тайваня.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Пекин власти КНР в случае визита Пелоси на остров "действовать разумно и не способствовать эскалации ситуации". В противном случае, по его словам, ответственность будет лежать на китайской стороне.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, коснувшись возможного визита Пелоси, ранее заявил журналистам: "Всегда есть вопросы безопасности".

Чиновник предупредил, что поскольку Пелоси является лицом, охрана которого находится в сфере интересов национальной безопасности Соединенных Штатов, Вашингтон будет принимать все предусмотренные на этот случай меры, которые иногда не исключают использования военных ресурсов.

Нэнси Пелоси Тайвань
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