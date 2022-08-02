Самолет спикера палаты представителей США подлетает к Тайваню

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американский спецборт Boeing C-40C со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вылетевший во вторник из Малайзии, приближается к Тайваню, следует из данных авиационного сервиса Flightradar.

При этом самолет вместо прямого маршрута на остров, вылетев из столицы Малайзии Куала-Лумпура, прошел через воздушное пространство Индонезии, а затем к востоку от Филиппин, и идет к Тайваню со стороны Тихого океана.

Тем самым он обошел пространство над Южно-Китайским морем, где выполняют задачи сразу два китайских авианосца - "Шаньдун" и "Ляонин".