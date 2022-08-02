Спикер Палаты представителей США прибыла в Малайзию

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник прибыла в Малайзию, сообщает информационное агентство Bernama.

"Спецборт с Пелоси и ее окружением приземлился на базе королевских ВВС Малайзии в Субанге в 10:30 утра в условиях усиленной безопасности ", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что спикер Палаты представителей США в ходе визита в страну должна встретиться с премьер-министром Исмаилом Сабри Яакобом и спикером парламента Азхаром Азизаном Харуном.

Малайзия - одна из ранее официально объявленных точек маршрута Пелоси.

Возможное посещение Тайваня

По сообщениям ряда СМИ, спикер нижней палаты Конгресса США в рамках своего турне по Азии, несмотря на решительные протесты Пекина, намерена посетить Тайвань.

Хотя официальных объявлений не было, СМИ Тайваня сообщили, что Пелоси прибудет в Тайбэй во вторник вечером после посещения Малайзии. Как сообщил телеканалу CNN неназваный тайваньский чиновник, ожидается, что она останется на Тайване на ночь.

Тем временем американский чиновник в беседе с телеканалом добавил, что представители министерства обороны США круглосуточно работают над отслеживанием любых передвижений китайских сил в регионе и разработкой плана обеспечения безопасности Пелоси.

Китай предупреждает

Представитель Минобороны КНР ранее предупреждал, что поездка спикера палаты представителей США на Тайвань должна быть отменена, в противном случае китайские военные "не будут сидеть, сложа руки",а будут "решительно защищать национальный суверенитет Китая".

Китайское англоязычное издание Global Times, комментируя заявление представителя Минобороны, пишет во вторник: "Это четкий сигнал, посланный китайской армией о том, что Китай полностью способен обеспечить перехват любого самолета, пытающегося проникнуть на остров с любого направления. Аналитики предположили, что НОАК может послать военные самолеты на перехват ее самолета, если он попытается приземлиться на Тайване.

Китайский военный эксперт Фу Цяньшао заявил Global Times: "Если самолет Пелоси войдет в зону наших учений, нам придется принять меры по перехвату, сопровождению и предупреждению по радиосвязи. Если самолет Пелоси продолжит полет в том же направлении, наши военные самолеты могут осуществить предупредительные выстрелы перед самолетом Пелоси в качестве дополнительного предупреждения".

Тайваньский вопрос

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая". При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая.