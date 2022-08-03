Пелоси посетит офис главы администрации и законодательный орган Тайваня

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит офис главы администрации и законодательный орган Тайваня в среду утром, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного тайваньского чиновника.

По его данным, Пелоси сначала посетит законодательный орган Тайваня, а затем отправится на встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Ожидается, что спикер покинет Тайвань в среду вечером.