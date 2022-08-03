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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Китай ввел санкции против тайваньских фондов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Представитель Канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР Ма Сяогуан объявил, что правительство Китая вводит дисциплинарные меры в отношении "Тайваньского фонда за демократию" и "Фонда международного сотрудничества и развития".

"Эти структуры под видом "демократии" и "развития сотрудничества" на международном уровне занимаются сепаратисткой деятельностью, направленной на провозглашение независимостью Тайваня", - сказал Ма Сяогуан.

По его словам, фонды "делают все возможное, чтобы привлечь на свою сторону внешние антикитайские силы, нападать и дискредитировать материковую часть страны, а также использовать деньги в качестве приманки для расширения так называемого "международного пространства" Тайваня".

Решением китайского правительства этим фондам запрещается сотрудничество с организациями, предприятиями и частными лицами материкового Китая. Кроме того, предусматриваются санкционные меры в отношении организаций, предприятий и частных лиц, которые финансируют или предоставляют услуги вышеупомянутым фондам.

Китай Тайвань
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