ЕС призвал Ереван и Баку прекратить огонь в Нагорном Карабахе и вернуться к переговорам

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Власти ЕС призывают стороны конфликта в Нагорном Карабахе немедленно положить конец боевым действиям и возобновить переговоры, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.

"Европейский союз призывает немедленно прекратить боевые действия, которые вспыхнули между силами Азербайджана и Армении вокруг Лачинского коридора и в других местах вдоль линии соприкосновения. К сожалению, эти столкновения уже привели к гибели людей и к появлению пострадавших", - отмечается в заявлении.

"Необходимо снизить напряженность, полностью соблюдать режим прекращения огня и вернуться за стол переговоров с целью найти на их основе пути урегулирования ситуации", - также говорится в документе.

Ранее в среду российские военные сообщили, что обстановка в Нагорном Карабахе обострилась. "Отмечается обострение обстановки в зоне ответственности контингента. В районе высоты Сарыбаба со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня", - говорилось в бюллетене министерства обороны Российской Федерации о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Со своей стороны, в Минобороны Азербайджана сообщили, что азербайджанская армия провела в среду ответную операцию "Возмездие", в ходе которой был взят под контроль ряд высот в Карабахе и уничтожены несколько боевых позиций армянских незаконных вооруженных формирований.