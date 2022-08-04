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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Талибы заявили, что не знали о присутствии лидера "Аль-Каиды" в Афганистане

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) спустя почти двое суток отреагировало на объявленную президентом США Джо Байденом ликвидацию в Кабуле лидера террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) Аймана аз-Завахири.

"2 мухаррама 1444 года (по мусульманскому календарю - ИФ) был нанесен авиаудар по жилому дому в городе Кабул, два дня спустя президент США Джо Байден заявил, что в ходе этой атаки американские войска нанесли удар по лидеру "Аль-Каиды" доктору Айману аз-Завахири. Исламский Эмират Афганистан (так называют талибы свое правительство - ИФ) не располагает информацией о прибытии и пребывании Аймана аз-Завахири в Кабуле", - заявил в четверг от имени правительства талибов официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

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По его словам, "руководство Исламского Эмирата Афганистан поручило следственным органам и спецслужбам провести всестороннее и серьезное расследование различных аспектов инцидента".

Муджахид отметил в своем твиттере, что ни одной стране, включая Америку, с территории Афганистана ничто не угрожает.

"Исламский Эмират хочет реализовать Дохинский пакт, и нарушение пакта должно быть прекращено. Тот факт, что Америка вторглась на нашу территорию и нарушила все международные принципы, мы еще раз решительно осуждаем. В случае повторения таких действий ответственность за любые последствия ляжет на Соединенные Штаты Америки", - подчеркнул официальный представитель "Талибана".

Талибан Афганистан Аль-Каида Айман аз-Завахири
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