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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:50

Россия и Турция обсудили "Турецкий поток" и "Голубой поток", строительство АЭС "Аккую"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак и министр торговли Турции Мехмет Муш на встрече в Турции выразили намерение расширять взаимодействие стран в ключевых отраслях экономики, сообщил сайт российского правительства.

В частности, они обсудили сотрудничество в сфере энергетики: работу газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", а также строительство АЭС "Аккую". Еще они затронули вопросы транспортной логистики, промышленности, сельского хозяйства и туризма.

"Было отмечено, что сотрудничество России и Турции находится на высоком уровне и продолжает развиваться", - говорится в сообщении.

Новак и Муш являются сопредседателями межправительственной комиссии двух стран.

Президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи 5 августа. В Кремле анонсировали, что они подробно обсудят российско-турецкое сотрудничество, в том числе расширение торгово-экономических связей и совместные стратегические проекты в сфере энергетики. Также они обсудят международную повестку.

Турция Александр Новак Мехмет Муш Аккую Турецкий поток Голубой поток
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