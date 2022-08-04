Турция анонсировала выход из портов Украины еще трех судов с зерном

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Еще три сухогруза с зерном, как ожидается, 5 августа выйдут из портов Украины, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Его слова приводит телеканал TRT World.

По данным телеканала, 4 августа глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и генсек ООН Антониу Гутерриш по телефону обсудили недавние шаги по вывозу украинского зерна.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного и по контролю за этими перевозками.

1 августа судно Razoni с 27 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Одессы, оно идет под флагом Сьерра-Леоне и направляется в Ливан. 3 августа оно успешно прошло проверку в Стамбуле.