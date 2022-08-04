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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:50

США объявили ЧС из-за вспышки оспы обезьян

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Администрация США в четверг официально объявила режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения из-за вспышки оспы обезьян в стране, сообщает The Hill.

"Мы готовы принимать новые меры для борьбы с этим вирусом, и мы призываем каждого американца серьезно к этому отнестись, чтобы помочь нам побороть этот вирус", - приводит The Hill слова министра здравоохранения и социальных служб США Хавьера Бесерры.

Эта мера поможет воспользоваться дополнительным финансированием, предназначенным для таких случаев, и улучшить распределение вакцин и медикаментов, отмечает The Hill.

Согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний, в США зарегистрировано около 6,6 тыс. пациентов с оспой обезьян. Эпицентром распространения заболевания остается Нью-Йорк, после него идет Калифорния.

В прошлом месяце ВОЗ объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. После этого руководители Белого дома совместно с чиновниками здравоохранения начали обсуждать следующие шаги по борьбе с вирусом.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

США Нью-Йорк Калифорния
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