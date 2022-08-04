Иран провел переговоры с ЕС и РФ по ядерной программе

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Главный переговорщик от Ирана Али Багери Кани, прибывший в Вену на переговоры по восстановлению СВПД, в четверг провел двусторонние встречи со своим коллегой от ЕС Энрике Морой и постпредом РФ при международных организациях в Вене Михаилом Ульяновом, сообщает "Мехр".

"Главный представитель Ирана на переговорах Али Багери Кани и заместитель главы дипломатии ЕС Энрике Мора провели двустороннюю встречу в четверг в Вене. На встрече обе стороны обсудили недавнее развитие событий вокруг соглашения по иранской ядерной программе - СВПД", - отмечает агентство.

"Ранее в четверг главный переговорщик от Ирана Али Багери Кани встретился и поговорил с главным переговорщиком РФ Михаилом Ульяновым", - также передает "Мехр".

По данным агентства, что за этими встречами последуют двусторонние переговоры с участием Кани и других участников диалога - в различных форматах.

Накануне Ульянов заявил, что российская сторона готова к конструктивным переговорам по восстановлению иранской ядерной сделки.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников - пять постоянных членов СБ ООН и Германия - заключили СВПД, соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

Последний раунд переговоров прервался в марте и до сих пор не возобновился.

В конце июля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель представил предложения по возобновлению СВПД. Он сообщил, что его предложение "включает все достигнутые всеми сторонами компромиссы". На этой неделе в МИД Ирана после изучения инициативы Борреля поддержали идею возобновления переговоров. Накануне "Мехр" сообщило со ссылкой на МИД Ирана, что иранская делегация отправится в Вену для переговоров по ядерной сделке.