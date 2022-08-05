Что случилось этой ночью: пятница, 5 августа

США и Япония намерены поддерживать мир в Тайваньском проливе, Иран ведет переговоры с РФ, из Украины идут суда с продовольствием

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Япония и США договорились о "поддержании мира в Тайваньском проливе". Данный вопрос обсудили Нэнси Пелоси и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

- В КНР назвали США угрозой для мира. Об этом заявил заведующий отделом департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Дин Тунбин.

- В США объявили ЧС из-за вспышки оспы обезьян. На данный момент в США зарегистрировано около 6,6 тыс. пациентов с оспой обезьян.

- Три судна с кукурузой получили разрешение на выход из украинских портов. Совместный координационный центр в Стамбуле дал разрешение на проход через морской гуманитарный коридор еще трех судов с кукурузой с Украины.

- Иран провел переговоры с ЕС и РФ по ядерной программе. Главный переговорщик Ирана Али Багери Кани провел двусторонние встречи со своим коллегой от ЕС Энрике Морой и постпредом РФ при международных организациях в Вене.

- "Роскосмос" не будет предпринимать резких шагов по выходу из проекта МКС до 2024 года. "Роскосмос" определит дату выхода из проекта МКС на основании анализа технического состояния станции, это может быть как 2025, так и 2030 год.

- Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи. Встреча пройдет в пятницу.