Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Сочи встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который прилетит в Россию с однодневным визитом.

Как сообщили ранее в Кремле, региональные проблемы - такие, как ситуация вокруг Украины и в Сирии, тематика двустороннего экономического взаимодействия, включая энергетические проекты, и военно-техническое сотрудничество войдут в повестку переговоров Путина и Эрдогана.

"Переговоры будут посвящены вопросам двустороннего взаимодействия - это прежде всего экономика, и обсуждению региональных проблем - это и Сирия, это и Украина", - сказал журналистам на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что встреча двух президентов станет хорошей возможностью "сверить часы" в вопросе эффективности механизма по вывозу зерна из украинских портов".

По его словам, "будет обмен мнениями о том, как прошел первый рейс с зерном из Одессы".

22 июля в Стамбуле состоялось подписание документов по созданию коридора в Черном море для вывоза украинского зерна. Одновременно ООН взяла на себя обязательства урегулировать с США и ЕС вопросы, связанные с ограничениями на вывоз российского зерна за рубеж.

Кроме того, в Кремле не исключили, что Путин и Эрдоган будут поднимать тему двустороннего военно-технического сотрудничества. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что тема ВТС затрагивалась в ходе всех последних контактов Путина и Эрдогана. "Как правило, почти на каждой встрече различные аспекты (ВТС) обсуждаются. Поэтому - да, тема ВТС будет наверняка обсуждаться и в Сочи", - сказал представитель Кремля, комментируя сообщения зарубежных СМИ об интересе России к сотрудничеству с турецким производителем беспилотников Bayraktar.

В Кремле также ожидают, что в повестке встречи президентов РФ и Турции будет тема карабахского конфликта, обострившегося в последние дни. "Нельзя исключать, что президенты обменяются мнениями в связи с этим обострением", - сказал Песков.

Он добавил: "Мы очень внимательно наблюдаем, естественно, обеспокоены в связи с обострением ситуации (вокруг Нагорного Карабаха - ИФ), призываем стороны к сдержанности".

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась на этой неделе, когда на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта произошли боестолкновения, в результате которых есть потери с обеих сторон.

В свою очередь по информации пресс-службы президента РФ, Путин и Эрдоган будут говорить о двустороннем сотрудничестве, включая перспективы расширения торгово-экономических связей и ход реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики.

С последней встречи президентов России и Турции прошло менее полумесяца. 19 июля они оба участвовали в саммите так называемой "астанинской тройки" по Сирии, на полях которого также провели двустороннюю встречу.