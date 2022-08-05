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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:50

Три судна с кукурузой получили разрешение на выход из украинских портов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле дал разрешение на проход через морской гуманитарный коридор еще трех судов с кукурузой с Украины, сообщает центр новостей ООН.

"СКЦ в рамках Черноморской зерновой инициативы разрешил выход из украинских портов еще трех грузовых судов, перевозящих в общей сложности 58 041 тонну кукурузы", - говорится в сообщении.

Все три судна, согласно плану, выйдут в море в пятницу утром, однако сроки могут поменяться из-за погодных условий или других непредвиденных обстоятельств, сообщают в ООН.

"Сухогруз Polarnet, стоящий на якоре в порту Черноморска, направится в Карасу, Турция. Судно Navistar выйдет из одесского порта с кукурузой, предназначенной для выгрузки в Рингаскидди, Ирландия. Сухогруз Rojen, стоящий на якоре в Черноморске, проследует в британский Тизпорт", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что СКЦ будет внимательно следить за безопасным проходом судов по гуманитарному морскому коридору.

Кроме того, СКЦ проведет инспекцию сухогруза Fulmar S, направляющегося в Черноморск. Сухогруз стоит на якоре в зоне досмотра к северо-западу от Стамбула.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что "три судна с зерном покинут украинские порты в пятницу в рамках важнейшей сделки, заключенной при посредничестве Анкары".

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на Украине - Черноморска, Одессы и Южного.

1 августа судно Razoni с 27 тыс. тонн кукурузы вышло из порта Одессы, оно идет под флагом Сьерра-Леоне и в настоящее время направляется в Ливан.

Украина ООН
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