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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:46

Число случаев COVID-19 в мире превысило 582 млн

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 582 017 542, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 412 806 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 91 961 519 и 1 032 820.

Индия - 44 107 588 и 526 600.

Бразилия - 33 964 494 и 679 536.

Франция - 34 206 310 и 153 497.

Германия - 31 178 705 и 144 717.

Великобритания - 23 581 287 и 185 758 (данные на 04.08).

Италия - 21 213 559 и 172 729.

Южная Корея - 20 273 011 и 25 191.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро пятницы - 825. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 150, Франции - 2 325, Германии - 1 716, Великобритании - 2 696 (данные на 4 августа), Италии - 2 866, Южной Корее - 490. Сведения по США отсутствуют.

коронавирус университет Джонса Хопкинса
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