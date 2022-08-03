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Роспотребнадзор призвал при болезни сидеть дома даже при отрицательном COVID-тесте

Роспотребнадзор призвал при болезни сидеть дома даже при отрицательном COVID-тесте
Фото: James D. Morgan/Getty Images

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор для снижения риска заражения COVID-19 и другими респираторными заболеваниями рекомендует гражданам при плохом самочувствии избегать контакта с окружающими, в том числе при отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.

"С приходом новых подвариантов штамма "омикрон" в Россию риски инфицирования COVID-19 в летний период увеличиваются. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует не забывать о простых мерах предосторожности (...) При плохом самочувствии избегайте контакта с окружающими, даже если у вас отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19", - говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

В местах массового скопления людей гражданам из уязвимых категорий, в число которых входят пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, рекомендуется использовать маску.

Кроме того, в ведомстве советуют гражданам оставаться дома в случае заболевания, не заниматься самолечением, регулярно проветривать помещения, желательно в течение 30 минут, а также не забывать мыть руки с мылом.

Защититься от тяжелого течения болезни, как напомнили в Роспотребнадзоре, можно с помощью вакцинации.

"Эти же меры помогут вам, вашим близким и друзьям снизить риски заражения другими респираторными заболеваниями, в том числе гриппом", - отметили в сообщении.

Хроника 09 января 2020 года – 03 августа 2022 годаПандемия коронавируса
Роскомнадзор Коронавирус
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