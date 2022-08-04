Суточная заболеваемость COVID в России превысила 17 тыс. случаев

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Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России впервые с начала апреля превысил 17,1 тысячи случаев, что почти на 2,5 тысячи больше, чем накануне, госпитализированы более 1,9 тысячи человек, скончались 44 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"По состоянию на 4 августа в РФ выявлено 17 126 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 916 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 6%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 41 субъекте РФ, снижение - в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 44 человека, накануне штаб сообщал о 43 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 14 638 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 2 488.

Суточный показатель заболеваемости в России впервые с 3 апреля превысил 17 тыс. случаев, когда за сутки было выявлено почти 17 тыс. заболевших.

"Выздоровели за сутки 9 752 человека, или на 5% меньше в сравнении с 3 августа", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 653 867 случаев заражения коронавирусом, 382 604 умерших и 18 010 066 выздоровевших.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса отмечается рост заболеваемости. Также в Роспотребнадзоре заявляли, что в стране отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркивали в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.