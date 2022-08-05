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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:46

Китай вводит санкции против Пелоси и ее родственников

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Власти Китая ввели санкции против спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси из-за ее визита на Тайвань, сообщают китайские СМИ со ссылкой на МИД КНР.

В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что санкции также затронут родственников Пелоси.

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На этой неделе спикер Палаты представителей США Пелоси посетила Тайвань. На острове она встретилась с несколькими официальными лицами, в том числе с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и вице-спикером законодательного ведомства Тайваня Цай Цичаном.

В МИД КНР заявили, что контрмеры против этого визита будут "решительными, мощными и эффективными", и их почувствуют как в США, так и на Тайване. Пекин начал военные учения близ острова, а также распространил официальное предупреждение авиакомпаниям о необходимости избегать воздушного пространства вблизи Тайваня в шести зонах. Кроме того, Китай ввел запрет на ввоз с острова цитрусовых, нескольких видов рыб и ряда других продуктов питания.

Китай Нэнси Пелоси
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