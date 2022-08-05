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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:46

Пелоси призвала Пекин незамедлительно прекратить пуски ракет близ Тайваня

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Пекину следует "незамедлительно" прекратить пуски ракет близ Тайваня, сообщает портал Axios.

В ходе визита в Токио Пелоси указала, что Китай "использует наш визит (американской делегации - ИФ) в качестве оправдания" для осуществления этих пусков.

"Они могут пытаться не допускать, чтобы Тайвань посещали, или чтобы Тайвань участвовал в других мероприятиях, но они не изолируют Тайвань", - добавил спикер.

По словам Пелоси, ее поездка на Тайвань не была направлена на то, чтобы "изменить статус-кво" острова. Она отметила, что целью ее визита было "поддержание мира в Тайваньском проливе".

Ранее сообщалось, что Китай начал масштабные военные учения в районе Тайваня. Власти Тайваня объявили, что зафиксировали пуски баллистических ракет типа "Дунфэн" с материкового Китая.

На этой неделе спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, где встретилась с несколькими официальными лицами.

В МИД КНР заявили, что контрмеры против этого визита будут "решительными, мощными и эффективными", и их почувствуют как в США, так и на Тайване. Пекин распространил официальное предупреждение авиакомпаниям о необходимости избегать воздушного пространства вблизи Тайваня в шести зонах. Кроме того, Китай ввел запрет на ввоз с острова цитрусовых, нескольких видов рыб и ряда других продуктов питания.

Китай Тайвань США Нэнси Пелоси
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