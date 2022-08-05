Китай объявил о прекращении диалога с США по линии военных и по климату

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Власти Китая объявили о приостановке или прекращении диалога с США по нескольким вопросам в связи с визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает в пятницу Bloomberg.

Китай отменяет диалог на уровне военачальников, рабочую встречу с министерством обороны США и встречи с представителями США по вопросу морской безопасности. Также власти КНР приостанавливают климатический диалог с США, сотрудничество по борьбе с преступностью, рабочие встречи по вопросам репатриации нелегальных мигрантов, судебное сотрудничество и кооперацию по борьбе с наркотиками.

Ранее в пятницу в МИД КНР сообщили о введении санкций против Пелоси, которые также затронут ее родственников.

На этой неделе Пелоси посетила Тайвань, несмотря на сильное недовольство со стороны Китая. На острове она встретилась с несколькими официальными лицами, в том числе с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и вице-спикером законодательного ведомства Тайваня Цай Цичаном.

В МИД КНР заявили, что контрмеры против этого визита будут "решительными, мощными и эффективными", и их почувствуют как в США, так и на Тайване. Пекин начал военные учения близ острова, а также распространил официальное предупреждение авиакомпаниям о необходимости избегать воздушного пространства вблизи Тайваня в шести зонах. Кроме того, Китай ввел запрет на ввоз с острова цитрусовых, нескольких видов рыб и ряда других продуктов питания.