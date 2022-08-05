Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Китай объявил о прекращении диалога с США по линии военных и по климату

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Власти Китая объявили о приостановке или прекращении диалога с США по нескольким вопросам в связи с визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает в пятницу Bloomberg.

Китай отменяет диалог на уровне военачальников, рабочую встречу с министерством обороны США и встречи с представителями США по вопросу морской безопасности. Также власти КНР приостанавливают климатический диалог с США, сотрудничество по борьбе с преступностью, рабочие встречи по вопросам репатриации нелегальных мигрантов, судебное сотрудничество и кооперацию по борьбе с наркотиками.

В миреПелоси призвала Пекин незамедлительно прекратить пуски ракет близ ТайваняЧитать подробнее

Ранее в пятницу в МИД КНР сообщили о введении санкций против Пелоси, которые также затронут ее родственников.

На этой неделе Пелоси посетила Тайвань, несмотря на сильное недовольство со стороны Китая. На острове она встретилась с несколькими официальными лицами, в том числе с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и вице-спикером законодательного ведомства Тайваня Цай Цичаном.

В МИД КНР заявили, что контрмеры против этого визита будут "решительными, мощными и эффективными", и их почувствуют как в США, так и на Тайване. Пекин начал военные учения близ острова, а также распространил официальное предупреждение авиакомпаниям о необходимости избегать воздушного пространства вблизи Тайваня в шести зонах. Кроме того, Китай ввел запрет на ввоз с острова цитрусовых, нескольких видов рыб и ряда других продуктов питания.

Китай США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Папа Франциск принял главу Отдела внешних церковных связей РПЦ

Три судна с украинской кукурузой вышли из портов Одессы

Число случаев COVID-19 в мире превысило 582 млн

Промпроизводство в Германии в июне неожиданно выросло на 0,4%

Промпроизводство в Германии в июне неожиданно выросло на 0,4%

Китай заявил о готовности усилить стратегическое взаимодействие с Россией

Лавров назвал партнерство Москвы и Пекина опорой для торжества права

Лавров назвал партнерство Москвы и Пекина опорой для торжества права

Что случилось этой ночью: пятница, 5 августа

Лавров заявил о бесперспективности попыток США распространить доминирование

Глава МИД Китая назвал совместное заявление стран G7 "макулатурой"

Глава МИД Китая назвал совместное заявление стран G7 "макулатурой"

В КНР назвали США угрозой для мира

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });