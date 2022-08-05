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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам

Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам
Фото: Vlad Karkov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Латвия приостановила на неопределенный срок выдачу виз для граждан России в связи с международной обстановкой, сообщает посольство республики в РФ.

"В связи с международной ситуацией, в посольстве Латвийской республики в РФ на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение визы для граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Аналогичное объявление появилось и на сайте визового центра Латвии.

Латвия Россия
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