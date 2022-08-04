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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

В Финляндии выбирают, как ограничить выдачу туристических виз россиянам

В Финляндии выбирают, как ограничить выдачу туристических виз россиянам
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии изыскивает способы ограничения выдачи туристических виз россиянам в связи с событиями на Украине. Об этом глава МИД страны Пекка Хаависто сообщил в телеэфире после того, как вопрос обсуждался на заседании кабинета министров.

Хаависто сказал, что назвал на этом заседании законные способы ограничить число выдаваемых виз. До этого он обсудил возможные визовые ограничения с президентом Саули Ниинистё.

"У Финляндии есть способы ограничить выдачу туристических виз гражданам России. Цель состоит в том, чтобы повлиять на принятие решений по визовой политике. Правительство ищет способы ограничить выдачу туристических виз россиянам. Самый быстрый способ снизить количество туристов, прибывающих в Финляндию из России, - это повлиять на категории виз и сроки их оформления", - сказал он.

"На практике это означает, что выдача виз по семейным обстоятельствам и для работы имеют приоритет над туристическими визами", - продолжил министр.

Для аннулирования выданных ранее долгосрочных виз потребовалось бы веское обоснование, например, угроза безопасности, отметил он.

Он подчеркнул, что полный запрет на выдачу виз должен быть решен в соответствии с санкционным законодательством Евросоюза.

Финляндия поднимет вопрос о визовой практике на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в конце августа, добавил глава МИД.

Правительство Финляндии продолжит обсуждение вопроса о визах для россиян на следующей неделе.

25 июля лидеры четырех парламентских фракций крупнейших правящих партий Финляндии предложили прекратить выдачу туристических виз россиянам из-за событий на Украине и так как россияне используют финские визы для транзита в другие государства Евросоюза.

Финляндия Украина МИД Евросоюз Пекка Хаависто Саули Ниинистё
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