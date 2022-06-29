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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Бельгия с 1 июля приостановит в РФ выдачу туристических виз

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Консульство Бельгии в России с 1 июля приостанавливает выдачу краткосрочных виз, в том числе туристических, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на компанию-оператора визовых центров VFS Global.

"С 1 июля визовый центр Бельгии будет принимать заявления только на студенческие визы, рабочие визы, визы для воссоединения семьи от заявителей, планирующих прибыть в страну до 31 августа", - говорится в сообщении.

Как уточнили в VFS Global, заявления на получение краткосрочной визы для пребывания в стране на срок менее 90 дней с 1 июля приниматься не будут. В эту категорию входят и туристические визы.

Бельгия отменила ковидные ограничения для въезжающих в страну туристов 23 мая.

Бельгия
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