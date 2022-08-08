Власти эстонской Нарвы решили демонтировать памятник советскому Т-34

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Эстонии партии правящей в городе Нарва коалиции приняли решение перенести установленный в городе памятник советскому танку Т-34 в другое место.

"Мы понимаем, что будущее нарвского танка уже предопределено – государство намерено убрать все памятники Красной армии из публичного пространства. Чтобы избежать возможного повторения "бронзовой ночи" и сохранить спокойствие горожан, мы решили оставить право решать дальнейшую судьбу танка Нарве", - говорится в обнародованном в понедельник постановлении коалиции.

Депутаты от правящего в городе союза пообещали созвать внеочередное заседание горсобрания, "чтобы принять решение о демонтаже танка и переносе его на временное хранение в безопасное место в Нарве".

Как сообщила пресс-служба правительства, в понедельник для обсуждения вопроса о танке в Нарву выехала премьер-министр Кая Каллас (Kaja Kallas). На минувшей неделе она сообщила, что правительство Эстонии приняло решение как можно быстрее убрать из публичного пространства все советские монументы, в том числе и нарвский танк.

Она отметила, что в Эстонии владельцами памятников являются местные самоуправления, но в случае с танком ввиду несогласия местной управы и населения, состоящего в основном из русскоговорящих жителей, "эстонское государство и правительство должны сами принять решение о перемещении этого и других монументов, имеющих символическую ценность".

Мэр Нарвы Катри Райк (Katri Raik) ранее призвала государство к сотрудничеству с городскими властями по вопросу о переносе танка-памятника.

Представители властей Эстонии, включая президента Алара Кариса (Alar Karis), высказывали обеспокоенность возникшей напряженностью в обществе и призывали предпринять меры по неповторению кризиса 2007 года.

26-28 апреля 2007 года в Эстонии вспыхнули массовые волнения среди русскоязычного населения в связи с решением правительства перезахоронить останки советских солдат из Братской могилы на холме Тынисмяги (Tonismagi) в центре Таллина и перенести установленный в их честь памятник Воину-Освободителю ("Бронзовый солдат") на Военное кладбище. Эти действия, вошедшие в новейшую историю Эстонии как "бронзовые ночи", были восприняты русскоязычным населением как глумление над памятью павших. В ходе волнений были задержаны около 1,2 тыс. человек, ранены около 50 человек. Был убит гражданин России Дмитрий Ганин, виновные до сих пор не выявлены, на что неоднократно указывал МИД РФ. Волнения затем переросли в массовые беспорядки.