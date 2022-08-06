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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Блинкен заявил о влиянии ситуации в Тайваньском проливе на весь мир

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Обстановка в районе Тайваньского пролива оказывает влияние на весь мир, в том числе из-за воздействия на морские перевозки в Южно-Китайском море, заявил в субботу в ходе визита на Филиппины госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Происходящее в Тайваньском проливе затрагивает весь регион и многими путями воздействует на целый мир, к примеру, потому что Южно-Китайское море является крайне важной транспортной артерией", - приводят местные СМИ слова Блинкена с онлайн пресс-конференции с главой МИД Филиппин Энрике Манало.

Однако, по словам госсекретаря, власти КНР вместо мирного урегулирования разногласий в регионе все больше предпочитают полагаться на использование силы и на принуждение. В то же время Блинкен заявил о желании США сохранять каналы связи с КНР.

Ранее западные СМИ сообщали, что из-за военных учений КНР в районе Тайваня ряду судоходных компаний пришлось менять маршруты своих судов в регионе.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) с 4 по 7 августа проводит военные учения с боевыми стрельбами в шести районах вокруг Тайваня в ответ на визит на остров на этой неделе спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, который Пекин квалифицировал как грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности страны. Как сообщалось, в ходе учений были запущены баллистические ракеты, пролетевшие над Тайванем.

В минувшую пятницу силы НОАК совершили 68 боевых вылетов в районе Тайваня, а зоны вокруг острова патрулировали 13 кораблей ВМС.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

США Тайвань Энтони Блинкен
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