Китай опасается, что США нарастят военное присутствие на фоне ситуации с Тайванем

Глава МИД КНР Ван И Фото: Russian Foreign Ministry Press Service/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон может использовать напряженность в Тайваньском проливе в результате визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси для наращивания военного присутствия в регионе, заявил журналистам министр иностранных дел КНР Ван И.

"Это не только вопиющая и необоснованная провокация, но и политический фарс, обреченный на провал. Текущая ситуация в Тайваньском проливе по-прежнему неспокойна. Мы сохраняем бдительность, поскольку Соединенные Штаты могут воспользоваться этой проблемой, и увеличить военное присутствие в попытке создать еще более серьезный кризис", - сказал Ван И.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что "вероломство и преднамеренная провокация США в тайваньском вопросе могут только еще больше подорвать доверие к ним" со стороны Пекина и мирового сообщества.

"Быть врагом более чем 1,4 млрд китайцев - это ничем хорошим никогда не может закончиться", - подчеркнул министр.

Ван И добавил, что ряд политиков в других странах выступают за независимость острова и могут последовать примеру США. Власти этих государств "неверно оценивают ситуацию", что может привести к подрыву их отношений с Китаем, предупредил дипломат.

"Будьте осторожны, политические деятели из некоторых стран могут последовать их (США - ИФ) примеру, чем разрушат политическую основу отношений с Китаем и нанесут удар по Уставу Организации Объединенных Наций и международной системе, сложившейся после Второй мировой войны", - заявил Ван И.

Текст ответов главы МИД КНР на вопросы журналистов опубликован на сайте китайского внешнеполитического ведомства.