Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

Китай опасается, что США нарастят военное присутствие на фоне ситуации с Тайванем

Китай опасается, что США нарастят военное присутствие на фоне ситуации с Тайванем
Глава МИД КНР Ван И
Фото: Russian Foreign Ministry Press Service/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон может использовать напряженность в Тайваньском проливе в результате визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси для наращивания военного присутствия в регионе, заявил журналистам министр иностранных дел КНР Ван И.

"Это не только вопиющая и необоснованная провокация, но и политический фарс, обреченный на провал. Текущая ситуация в Тайваньском проливе по-прежнему неспокойна. Мы сохраняем бдительность, поскольку Соединенные Штаты могут воспользоваться этой проблемой, и увеличить военное присутствие в попытке создать еще более серьезный кризис", - сказал Ван И.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что "вероломство и преднамеренная провокация США в тайваньском вопросе могут только еще больше подорвать доверие к ним" со стороны Пекина и мирового сообщества.

"Быть врагом более чем 1,4 млрд китайцев - это ничем хорошим никогда не может закончиться", - подчеркнул министр.

Ван И добавил, что ряд политиков в других странах выступают за независимость острова и могут последовать примеру США. Власти этих государств "неверно оценивают ситуацию", что может привести к подрыву их отношений с Китаем, предупредил дипломат.

"Будьте осторожны, политические деятели из некоторых стран могут последовать их (США - ИФ) примеру, чем разрушат политическую основу отношений с Китаем и нанесут удар по Уставу Организации Объединенных Наций и международной системе, сложившейся после Второй мировой войны", - заявил Ван И.

Текст ответов главы МИД КНР на вопросы журналистов опубликован на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

США Китай Тайвань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 12 августа

ФБР искало в имении Трампа связанные с ядерным оружием документы

В США убили вооруженного мужчину после попытки проникнуть в офис ФБР

В США убили вооруженного мужчину после попытки проникнуть в офис ФБР
Военная операция на Украине

Небензя понадеялся на визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС до конца августа

ЕС готов пойти на значительные уступки Ирану для возобновления СВПД

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о повреждении систем охлаждения ЗАЭС в результате ударов ВСУ

Минобороны РФ заявило о повреждении систем охлаждения ЗАЭС в результате ударов ВСУ
Военная операция на Украине

Дмитрий Медведев посетил ЛНР

Военная операция на Украине

Западные страны пообещали Украине 1,5 млрд евро на военные нужды

Стоимость аренды жилья в Нью-Йорке в июне достигла рекорда

Стоимость аренды жилья в Нью-Йорке в июне достигла рекорда

МИД увидел ксенофобию в решении Латвии признать Россию страной-спонсором терроризма

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });