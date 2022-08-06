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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Глава Минобороны Израиля приказал продолжать операцию в секторе Газа

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Израиля Бенни Ганц после изучения ситуации вокруг сектора Газа отдал приказ продолжить операцию против группировки "Исламский джихад" в этом районе, сообщает в субботу Times of Israel.

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Такое решение последовало вслед за обсуждением обстановки Ганцом с начальником штаба армии обороны Израиля Авивом Кохави и другими представителями сферы обороны.

"Командование распорядилось продолжать наступательные действия против "Исламского джихада", уделяя внимание отражению ракетных атак против Израиля", - цитирует Times of Israel заявление офиса Ганца.

В пятницу израильская армия начала операцию "Рассвет" против палестинских радикальных группировок из сектора Газа. В частности, поступали сообщения о гибели в результате израильского удара одного из главарей "Исламского джихада".

По данным медицинского ведомства в секторе Газа, в результате ударов Израиля по сектору погибли 11 человек, 80 получили ранения. Армия обороны Израиля отмечала, что среди убитых - бойцы "Исламского джихада".

В свою очередь с территории анклава в сторону Израиля выпустили до 160 ракет.

Times of Israel отмечает, что в субботу утром сирены воздушной тревоги сработали в израильских поселениях, граничащих с сектором Газа. Израильские власти зафиксировали пуски ракет из сектора Газа по этим поселениям и по городу Сдерот.

Израиль
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