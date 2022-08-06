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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

ЕС призвал к сдержанности стороны палестино-израильского конфликта

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил о необходимости сделать все для предотвращения дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта, чтобы избежать новых жертв.

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"Европейский союз с большой обеспокоенностью следит за последними событиями в Газе и вокруг нее, где продолжающаяся эскалация уже привела к нескольким жертвам, в том числе к гибели гражданских лиц, включая пятилетнюю палестинскую девочку, и к ранению более 80 человек", - говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе в субботу.

"ЕС призывает все стороны к максимальной сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации и жертв", - сообщается в документе.

В нем отмечается, что, хотя Израиль имеет право защищать свое население, "необходимо сделать все, чтобы предотвратить более широкий конфликт, который, в первую очередь, затронет гражданское население с обеих сторон и приведет к новым жертвам и еще большим страданиям".

По словам представителя ЕВС, последние события еще раз подчеркивают необходимость восстановления политического диалога и обеспечения стабильной ситуации в секторе Газа.

Как сообщалось, накануне израильская армия начала операцию "Рассвет" против палестинских радикальных группировок из сектора Газа. В частности, поступали сообщения о гибели в результате израильского удара одного из главарей "Исламского джихада".

По данным медицинского ведомства в секторе Газа, в результате ударов Израиля по сектору погибли 11 человек, 80 получили ранения. Армия обороны Израиля отмечала, что среди убитых - бойцы "Исламского джихада".

В свою очередь с территории анклава в сторону Израиля выпущено до 160 ракет.

Times of Israel отмечает, что в субботу утром сирены воздушной тревоги сработали в израильских поселениях, граничащих с сектором Газа. Израильские власти зафиксировали пуски ракет из сектора Газа по этим поселениям и по городу Сдерот.

ЕС Израиль
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