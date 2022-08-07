В Москве спасатели нашли тело одного из упавших в коллектор рабочих

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Тело одного из рабочих, провалившихся в канализационный колодец на юго-востоке Москвы, нашли спасатели, сообщили в столичной прокуратуре в воскресенье.

"В районе улицы Марьинский парк обнаружено тело одного из рабочих. Поиски остальных продолжаются", - сказала "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Людмила Нефедова.

По ее словам, по факту происшествия начата проверка исполнения федерального законодательства, в том числе об охране труда и техники безопасности.

Ранее сообщалось о поиске троих человек, которых унесло водой из-за резкого подъема ее уровня во время работ на Краснодарской улице. Их вели сотрудники частной подрядной организации ООО "АкваТрейд".

Пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, еще пятерых подняли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы.