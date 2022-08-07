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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Что произошло за день: воскресенье, 7 августа

Новый обстрел Запорожской АЭС, сохранение за Дворковичем поста президента FIDE, 20,3 тыс. случаев заражения коронавирусом в России

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военные РФ сообщили об уничтожении под Николаевом 45 тысяч тонн боеприпасов из стран НАТО. В Минобороны РФ также сообщили, что более 300 украинских военнослужащих были уничтожены в результате ударов российской авиации в Харькове, Артемовске и Дзержинске.

- Власти Энергодара сообщили о новом ударе по Запорожской АЭС со стороны украинской армии. В сообщении отмечается, что в зоне поражения оказались район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

- Аркадий Дворкович сохранил пост президента FIDE. Он набрал 157 голосов против 16. Кроме него на этот пост претендовал украинец Андрей Баришполец.

- В РФ впервые с марта COVID-19 за сутки заболели 20 303 человека. В Москве за сутки зафиксировали 6 110 случаев заражения коронавирусом.

- Рабочий погиб в Москве из-за резкого подъема воды в канализационном колодце. Работы проводились на Краснодарской улице, тело было обнаружено в районе улицы Марьинский парк. Еще двоих рабочих ищут. Пятеро смогли выбраться из колодца самостоятельно, еще пятерых подняли спасатели.

- Анатолия Чубайса выписали из клиники "Матер Ольбия" на Сардинии. La Repubblica сообщила, что бывший спецпредставитель президента РФ направился во Франкфурт. У него диагностировали синдром Гийена-Барре.

- Джо Байден сдал второй отрицательный тест на COVID-19. После этого он завершил самоизоляцию и улетел к супруге в Делавэр.

- Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Сан-Хосе. Она обыграла четвертую ракетку мира Паулу Бадосу. В матче за титул Касаткина встретится с американкой Шелби Роджерс.

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