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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

Открытие Антоновского моста через Днепр отложили из-за нового удара ВСУ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В ночь на 8 августа был нанесен новый удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, там сгорела техника строителей, которые ремонтировали мост после предыдущих обстрелов, открытие моста будет отложено, сообщил журналистам замглавы временной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Удар был нанесен по Антоновскому мосту. Сгорела техника строителей, которые ремонтируют мост, никаких критических повреждений нет. Но открытие моста немного откладывается", - сказал он.

Антоновский мост - единственный в Херсоне мост через Днепр, он соединяет Херсон с левобережьем Днепра, в частности, с городом Алешки. Его протяженность - около 1,4 км, ширина - 25 м.

Летом мост не раз обстреливали. Во временной администрации Херсонской области заявляли, что обстрелы проводились из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. После самого мощного ракетного удара вечером 26 августа движение по мосту закрыли, поскольку было значительно повреждено дорожное покрытие.

Российские военные организовали паромную переправу через Днепр на время ремонта.

Хроника 24 февраля – 08 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Днепр Антоновский мост Херсонская область Кирилл Стремоусов
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